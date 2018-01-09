Общество

Валентина Каленского проводили в последний путь

В зале Городского культурного центра в Пскове прошла церемония прощания с заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководителем фракции «Единая Россия», председателем Совета Псковского облпотребсоюза Валентином Каленским, трагически ушедшим из жизни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, проводить своего коллегу и соратника в последний путь пришли председатель Собрания Александр Котов, первый вице-спикер Виктор Антонов, вице-спикеры Виктор Остренко и Анатолий Копосов, депутаты регионального парламента всех фракций.

В гражданской панихиде приняли участие врио губернатора области Михаил Ведерников, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, вице-губернаторы Вера Емельянова, Александр Кузнецов, Николай Цветков, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, член Совета Федерации Елена Бибикова, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов, один из старейших парламентариев региона Юрий Шматов, экс-губернатор региона Владислав Туманов, председатель Правления Центросоюза России Владислав Грибков, а также сотни людей, которые знали, уважали и ценили Валентина Каленского.

Открыл траурный митинг глава региона Михаил Ведерников. «Сегодня мы провожаем в последний путь человека, который большую часть своей жизни посвятил делу развития Псковской области, защите интересов её жителей», - сказал врио губернатора. Михаил Ведерников отметил, что работая на различных должностях, Валентин Каленский всегда был высоким профессионалом и грамотным эффективным руководителем, оставаясь при этом чутким и внимательным человеком, готовым прийти на помощь не только своим товарищам и коллегам, но и простым жителям области. «Трагическая случайность оборвала жизнь Валентина Каленского, но память о его добрых делах навсегда останется в наших сердцах», - сказал глава региона.

Со словами соболезнования, сочувствия и сопереживания к родным, близким и коллегам Валентина Каленского обратился главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин: «Сегодня мы прощаемся с человеком, чей вклад в развитие региональной политической системы, нормотворческой деятельности нашего региона очень сложно переоценить. Долгие годы Валентин Каленский трудился в областном Собрании депутатов, занимался партийным строительством, благодаря его усердию и стараниям в регионе сохранена сеть потребкооперации». Также Андрей Калинин передал родным и коллегам соболезнования полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова, зачитав направленную им телеграмму.

От имени депутатского корпуса областного Собрания и регионального отделения партии «Единая Россия» на траурной церемонии выступил Александр Котов. «Я выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Валентина Григорьевича, кто жил и трудился рядом с ним. Он ушел из жизни в самом расцвете сил, полный энергии», - сказал спикер регионального парламента. Александр Котов отметил, что Валентин Каленский более 25 лет возглавлял систему потребительской кооперации Псковской области и сумел не только сохранить эту систему, но и сделать так, чтобы потребкооперация эффективно работала и выполняла очень важную для жителей села социальную функцию. Также Александр Котов высоко оценил общественную и партийную деятельность Валентина Каленского, подчеркнув, что он четыре раза избирался депутатом регионального парламента: «То, что Валентин Григорьевич неоднократно был избран, говорит о том, что ему доверяли люди за чуткое и внимательное отношение к ним». «Для нас это серьёзная утрата. Мы скорбим, вместе с родными и близкими. Валентин Григорьевич, прощай. Прости, если невольно обидели тебя. Пусть земля тебе будет пухом. Светлая память», - сказал в завершение выступления Александр Котов.

Соболезнования также выразил председатель Правления Центросоюза России Владислав Грибков: «Сегодня вся потребительская кооперация Российской Федерации скорбит. У нас было много планов и надежд. Долгая и добрая память Валентину Григорьевичу».

Добавим, что отпевание усопшего состоялось в церкви Василия на Горке. В храме присутствовали родные и близкие покойного. Там же с Валентином Каленским простился вице-спикер Совета Федерации, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак. Похоронили Валентина Каленского на кладбище «Орлецы-3» рядом с могилой матери.

Напомним, что 3 января вице-спикер попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провел в реанимации в тяжелейшем состоянии. 8 января Валентин Каленский скончался на 64-м году жизни.