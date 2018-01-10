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Общество

Все таможенные посты Псковской таможни используют специальные приборы радиационного контроля

11.01.2018 13:31|ПсковКомментариев: 4

На всех без исключения таможенных постах Псковской таможни используются специальные технические устройства, с помощью которых осуществляется контроль товаров и транспортных средств, а также физических лиц, пересекающих российский участок таможенной границы Евразийского экономического союза. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, к таким техническим устройствам относятся приборы радиационного контроля, которые являются незаменимыми помощниками в работе должностных лиц таможенных органов при выявлении перемещения через таможенную границу радиоактивных материалов, в том числе и незаконного.

Все таможенные посты Псковской таможни оснащены стационарными системами обнаружения делящихся и радиоактивных материалов (ДРМ) «Янтарь». Эта система способна осуществлять непрерывный автоматический контроль товаров, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом, физических лиц и их багажа. Также для таможенного контроля делящихся радиоактивных материалов применяют и переносные приборы, такие как радиометры, дозиметры, радиометры-спектрометры и спектрометры.

В 2017 году на таможенных постах Псковской таможни было выявлено 5 случаев незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации объектов с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

По результатам таможенного контроля в рамках действия статьи 152 Таможенного кодекса Таможенного союза в трех из пяти случаев объекты с повышенным уровнем ионизирующего излучения были возвращены на сопредельную территорию.

Так, в феврале прошлого года на таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки (российско-латвийская граница) при въезде транспортного средства со стороны Латвии при проведении первичного радиационного контроля сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь-1А». Уровень ионизирующего излучения в 1,24 раза превышал естественный фон. В транспортном средстве перемещались почтовые отправления. Дополнительный радиационный контроль перемещаемого товара проводился с помощью переносных приборов радиационного контроля. Источник ионизирующего излучения был локализован. В международном почтовом отправлении был обнаружен вариометр - бортовой авиационный прибор. На основании экспертизы объекта контроля и радиологических измерений, управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области было принято решение о запрете ввоза данного товара на территорию Российской Федерации. В соответствии с требованиями пункта 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 500 «Об утверждении Правил осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» транспортное средство с товаром «почтовые отправления» было возвращено на сопредельную территорию.

В апреле 2017 года на этом же таможенном посту было выявлено аналогичное нарушение. Товар «почтовое отправление» также был возвращен на территорию сопредельного государства.

На таможенном посту МАПП Убылинка (российско-латвийская граница) при перемещении физического лица сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь-1П» Гражданка Латвии пояснила, что проходила курс химиотерапии, однако подтверждающие факт лечения документы отсутствовали. На основании решения санитарно-карантинного контроля иностранному гражданину въезд на территорию Российской Федерации разрешен не был.

Псковская таможня напоминает лицам, прошедшим курс химиотерапии, что при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза необходимо иметь при себе и предъявлять подтверждающие факт лечения документы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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