Общество

Объем финансирования ремонтной кампании «Псковэнерго» в 2018 году составит 438 млн рублей

В 2018 году запланированный объем финансирования ремонтной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» составит 284 млн рублей. Ка сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, на техническое обслуживание оборудования электросетевого хозяйства Псковской области предприятие направит еще свыше 154 млн рублей. По данным службы эксплуатации и ремонта распредсетей «Псковэнерго», приоритетным направлением ремонтной кампании предприятия является выполнение требований нормативов и правил технической эксплуатации с учетом существующего состояния оборудования. Для выявления дефектов, в частности, проводятся обходы и осмотры воздушных линий, испытания и тепловизионнная диагностика оборудования подстанций, хроматографический анализ трансформаторного масла и т.д.

На ремонт оборудования высоковольтных подстанций в текущем году специалисты «Псковэнерго» планируют направить 53,6 млн рублей. От работы этих системообразующих элементов электросетевой инфраструктуры зависит надежное электроснабжение потребителей во всех районах области. На питающих центрах 35-110 кВ, в частности, намечены ремонты высоковольтных выключателей и разъединителей, замена опорно-стержневых изоляторов, короткозамыкателей и отделителей.

Также в графике этого года запланирован ремонт 3,1 тыс. км ЛЭП всех классов напряжения и 1024 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Работы по расчистке трасс от древесно-кустарниковой растительности будут вестись на площади порядка 3,7 тыс. гектар.

В условиях ограниченности тарифных источников на модернизацию электросетевого хозяйства и удорожания материалов «Псковэнерго» наращивает долю работ, выполняемых хозспособом. Так, в прошлом, 2017 году, 77% всех видов ремонтных работ «Псковэнерго» выполнило собственными силами. В этом году доля работ, выполняемых хозспособом, возрастет до 79%. К примеру, с этого года «Псковэнерго» отказалось от привлечения сторонних подрядных организаций при проведении механизированной расчистки трасс воздушных линий электропередачи. Подрядчики будут привлекаться в основном к расчистке трасс ЛЭП ручным способом и к отдельным видам работ на высоковольтном оборудовании. На сегодняшний день в «Псковэнерго» для расчистки трасс линий имеется в общей сложности 4 колесных трактора с мульчерными установкамии и 14 тяжелых гусеничных тракторов.

Напомним, что традиционно в российских электросетевых компаниях пик ремонтных работ приходится на II-III кварталы года.