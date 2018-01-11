Общество

Пенсионеры Псковской области могут получить телефонные консультации по материалам выплатного дела

В Управлениях ПФР по Псковской области реализуется пилотный проект по консультированию граждан посредством телефонной связи по материалам выплатного дела. Всего в начала 2017 году персональные консультации получили более 2 тысяч жителей региона.

Такой вид консультирования осуществляется в целях оперативного получения гражданином интересующей его информации.

Как рассказала управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, конфиденциальная информация предоставляется гражданину специалистом ПФР, в компетенцию которого входит консультирование граждан.

Однако перед этим необходимо пройти процедуру установления его личности, путем проверки корректности сообщения сведений:

фамилии, имени, отчества;

данных документа, удостоверяющего личность;

кодового слова (секретного кода).

Управляющий разъяснила, что каждый гражданин, получатель пенсии и других социальных выплат, может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и заполнить заявление «о согласии на предоставление территориальным органом ПФР информации о пенсионном (социальном) обеспечении посредством телефонной связи по материалам выплатного дела». На сегодняшний день таких заявлений в учреждениях ПФР области более 3 тысяч. Там же он получит памятку с номером телефона, по которому в дальнейшем сможет получать информацию.

Также добавим, что по всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.