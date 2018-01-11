Общество

Сергей Белов: Профессия прокурора уникальна, это особый путь в жизни

Более 15 тысяч нарушений законодательства были устранены после вмешательства псковской прокуратуры в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе торжественного заседания, посвященного празднованию 296-ой годовщины со дня образования Российской прокуратуры, сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов.

Прокурор региона напомнил, что Российская прокуратура без малого три столетия стоит на страже закона и, обладая самым мощным правозащитным потенциалом, призвана восстанавливать нарушенные права.

Сергей Белов назвал минувший год непростым для прокуратуры региона. Ведомство особое внимание уделяло соблюдению избирательного законодательства, трудовых, жилищных, социальных прав граждан, обеспечению экономической стабильности области. За год силами прокурорских работников было устранено более 15 тысяч нарушений, восстановлены права более 5 тысяч человек.

«Все наши успехи - результат ежедневных усилий каждого из вас», - обратился прокурор к коллегам.

«Прокурор - это уникальная профессия, особый путь в жизни, особый склад характера. Прокуроры обладают такими качествами, как верность долгу, обостренное чувство справедливости и порядочности», - сказал Сергей Белов.

Особые слова благодарности прокурор адресовал ветеранам службы, которые и сегодня активно участвуют в жизни ведомства и воспитании прокурорской молодежи.

В ходе торжественной церемонии Сергей Белов вручил ведомственные награды и благодарности отличившимся работникам прокуратуры.