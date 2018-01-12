Общество

В Псковской области определены места для Крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник является одним из главных в христианстве и посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГО МЧС по Псковской области, по официальным данным муниципальных образований, на территории области будут определены места для проведения крещенских купаний:

№ п/п Муниципальное образование Адрес, место расположения купели 1 Гдов река Гдовка,ул. 1я Слободская 2 Гдовский район оз. Чудское, дер. Ветвеник 3 Гдовский район Самолва дер. Кобылье Городище 4 Псковский район река Великая дер. Выбуты 5 Великие Луки река Ловать, г. Великие Луки 6 Опочецкий район озеро Косарно, дер. Лобово 7 Псковский район купель погост Камно д. КамноЛогозовской волости 8 Кунья река Лусня, пос. Кунья 9 Пустошка река Крупея, г. Пустошка 10 Пушкинские Горы озеро Тоболенец 11 Новоржевский район купель Святой источник д. Боровичи 12 Бежаницы озеро Алё 13 Гдовский район д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство»

МЧС обращается ко всем участникам купаний с просьбой использовать только указанные объекты. Также следует помнить, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжениями Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Псковской области.

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоёмах Крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров. Проверка ледового покрытия реки Великая показывает, что толщина льда составляет 7-10 сантиметров.