В Псковской области определены места для Крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник является одним из главных в христианстве и посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГО МЧС по Псковской области, по официальным данным муниципальных образований, на территории области будут определены места для проведения крещенских купаний:
|
№ п/п
|
Муниципальное образование
|
Адрес, место расположения купели
|
1
|
Гдов
|
река Гдовка,ул. 1я Слободская
|
2
|
Гдовский район
|
оз. Чудское, дер. Ветвеник
|
3
|
Гдовский район
|
Самолва дер. Кобылье Городище
|
4
|
Псковский район
|
река Великая дер. Выбуты
|
5
|
Великие Луки
|
река Ловать, г. Великие Луки
|
6
|
Опочецкий район
|
озеро Косарно, дер. Лобово
|
7
|
Псковский район
|
купель погост Камно д. КамноЛогозовской волости
|
8
|
Кунья
|
река Лусня, пос. Кунья
|
9
|
Пустошка
|
река Крупея, г. Пустошка
|
10
|
Пушкинские Горы
|
озеро Тоболенец
|
11
|
Новоржевский район
|
купель Святой источник д. Боровичи
|
12
|
Бежаницы
|
озеро Алё
|
13
|
Гдовский район
|
д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство»
МЧС обращается ко всем участникам купаний с просьбой использовать только указанные объекты. Также следует помнить, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжениями Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Псковской области.
В соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоёмах Крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров. Проверка ледового покрытия реки Великая показывает, что толщина льда составляет 7-10 сантиметров.