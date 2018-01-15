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Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил великолучан с Днем освобождения города

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский поздравил великолучан с Днем освобождения города. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

«Примите самые искренние и теплые поздравления с великим праздником – 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков! – говорится в тексте поздравления. - 17 января – особенный день в истории нашего древнего русского города. Именно в этот день в 1943 году после продолжительных и кровопролитных боев советские солдаты и офицеры освободили от оккупантов Великие Луки. Мы гордимся нашими ветеранами, которые на передовой, в подполье, в партизанских отрядах и глубоком тылу ковали Великую Победу, которые восстановили из пепла разоренный фашистами город. Имена многих великолучан навсегда вошли в летопись истории, запечатлены в названиях улиц, на граните памятников и мемориалов».

«Оглядываясь сквозь годы на их подвиг, как нельзя лучше понимаешь, что есть на земле сила, которую не способны уничтожить ни время, ни злая воля, - отметил депутат Госдумы. – Это любовь к своей Родине. Хочу обратиться ко всем великолучанам, но в первую очередь к молодежи: мы - внуки и правнуки великих героев прошлого. Мы должны хранить память о них, об их беспримерном подвиге, чтобы небо над нашей страной всегда было светлым и мирным».

«Дорогие земляки! Поздравляя с великим праздником, я хочу пожелать, чтобы наш город всегда жил, трудился и процветал в мире и согласии! Крепкого вам здоровья, благополучия вашим семьям, счастья и уверенности в завтрашнем дне!», - заключил Александр Козловский.