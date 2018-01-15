Общество

Компенсация по оплате услуг ЖКХ поступит на счета псковских льготников в ближайшее время

На задержку выплаты компенсаций по оплате услуг ЖКХ пожаловалась читательница Псковской Ленты Новостей, написав письмо в рубрику «Интерактив».

«Скажите, пожалуйста, когда будут выплачены денежные средства на услуги ЖКХ ветеранам боевых действий и инвалидам. В собесе не знают, когда поступят деньги на выплату, а за коммунальные услуги нужно платить. Сегодня уже 17 января 2018 года, а должны мы были получить 5-го и 8-го. Неужели деньги из федерального бюджета до сих пор не поступили на эти выплаты? В чём причина задержки выплат?» - написала она.

Комментируя это обращение, начальник главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян заверил корреспондента Псковской Ленты Новостей, что все средства, выделенные на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, будут выплачены получателям льгот в скором времени.

Он напомнил, что в Псковской области все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки населению за прошлый год выполнены в полном объеме, исключением стала лишь выплата компенсаций по оплате услуг ЖКХ. Но и это направление будет закрыто в ближайшие дни, подчеркнул чиновник.