Общество

К вандалам в Пскове обращено самое серьезное внимание, заверил Иван Цецерский

К вандалам в Пскове обращено самое серьезное внимание, заверил глава города Иван Цецерский в ходе пресс-конференции 17 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Градоначальник выразил надежду на то, что уровень воспитания некоторых псковичей вырастит.

«Мы встретились с вандализмом. Когда раскурочивают и детские площадки, и спортивные сооружения, разбивают фонари. Так не напасешься никаких средств! К вандалам сейчас самое серьезное внимание. Булыжниками умудряются разбивать антивандальные фонари! Это как надо относиться к городу, чтобы забетонированную скамейку вырвать с корнем?» - возмутился глава города.

Иван Цецерский высказал недоумение, как люди могут так относиться к городу: «Я не понимаю, кто их родители? Где их воспитывали? Где они учились?»

По словам градоначальника, двое вандалов в Пскове были задержаны. «Слава Богу, ими оказались не псковичи», - заключил он.