Общество

Крыпецкий монастырь приглашает верующих окунуться в крещенскую купель

С 18 по 27 января Крыпецкий монастырь приглашает верующих набрать освященной воды и окунуться в святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в монастыре, праздник Богоявления Господня предваряется службой Крещенского сочельника. В сочельник постятся и подготавливаются к достойной встрече грядущего светлого праздника.

Богослужение сочельника отличается особой торжественностью. Служатся Царские часы, Божественная литургия святителя Василия Великого и великое водоосвящение. По окончании литургии взошла «звезда», была вынесена свеча и спеты тропарь и кондак Богоявлению Господню.

В течение всей предпраздничной ночи и до 27 января - отдания праздника Богоявления - богомольцы смогут посетить храмы Крыпецкого монастыря, помолиться, почерпнуть крещенской воды в иордани и окунуться в купели преподобного Саввы Крыпецкого. Несмотря на январский мороз, паломники твердо веруют в целебную силу Богоявленской воды и спасительность погружения в воды источника. В обители круглосуточно имеется доступ к Крещенской купели. Купели обеспечены отдельными раздевалками для братии и сестер и безопасным входом для погружения в Святой источник.

Для желающих принять Таинство святого Причащения исповедь будет проводиться 18 января с 22.00 вечера в Успенском храме.

В ночь на 19 января братия Крыпецкого монастыря с паломниками и трудниками будут молиться на Всенощном бдении с литургией и Великим водосвятием в храме Успения Божией Матери. Начало службы в 24.00 (00.00) 19 января.

После освящения воды в храме священнослужители, братия монастыря и паломники крестным ходом последуют к святому источнику преподобного Саввы Крыпецкого, где после каждения троекратно священник с пением праздничного тропаря будет погружать святой крест в воды иордани.