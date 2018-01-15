Общество

Студенты Великолукского медколледжа почтили память воинов, медицинских работников и граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны

17 января, в День 75-летия освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, студенты и преподаватели ГБ ПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» почтили память погибших на территории Великих Лук воинов, медицинских работников и граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, все собрались у памятного знака «Подвиг милосердия», расположенного на территории ГБ ПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж». Преподаватель истории и «хранитель» музея «Истории медицины Великих Лук» Игорь Саюнов произнес торжественную речь, в которой вспомнил об истории памятного знака, подчеркнул особое значение сегодняшней даты в истории города, отметил особую эмоциональную окраску данного праздника, призвал студентов помнить о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

После будущие медики и их преподаватели возложили цветы к памятному знаку «Подвиг милосердия».