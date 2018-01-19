Общество

Информационный поезд Октябрьской железной дороги посетит Псковскую область

Информационный поезд Октябрьской железной дороги посетит Псковскую область. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД, 22 и 23 января поезд будет работать на станции Дно, 24 и 25 января на станциях Дедовичи и Сущево соответственно.

Информационный поезд представит выставку о деятельности ОАО «РЖД», в частности Октябрьской магистрали, а также продемонстрирует инновационные проекты и технологии в области метрологии, охраны труда и технической учебы.

Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, отражающая историю становления и развития железных дорог России.

Экскурсии будут проходить в составе организованных групп по 20 человек, посещение бесплатное.

График работы Информационного поезда Октябрьской железной дороги на станции Дно:

22 января 2018 года с 14:00 до 18:00.

Время начала экскурсий в составе организованных групп: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

23 января 2018 года с 14:30 до 18:00.

Время начала экскурсий в составе организованных групп: 14:30, 15:30, 16:30.

График работы Информационного поезда Октябрьской железной дороги на станции Дедовичи:

24 января 2018 года с 15:00 до 18:00.

Время начала экскурсий в составе организованных групп: 15:00, 16:00, 17:00.

График работы Информационного поезда Октябрьской железной дороги на станции Сущево:

25 января 2018 года с 13:00 до 18:00.

Время начала экскурсий в составе организованных групп: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Информацию о формировании организованных групп можно получить у дежурных работников станций.