Общество

Набирает обороты флешмоб в поддержку полуобнаженных курсантов из Ульяновска. ВИДЕО

Студенты российских училищ и институтов устроили флешмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародию на клип Бенни Бенасси Satisfaction. Свои версии клипа выпустили, кажется, представители всех профессий - от студентов сельскохозяйственного техникума до будущих спасателей, пишет «Медуза».

Началось все с клипа, который задел руководство вуза, Росавиацию, прокуратуру (она уже не нашла никаких нарушений) и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (он призвал не отчислять курсантов).

Ну а затем начался настоящий флешмоб. В частности, пародию на Satisfaction сняли молодые люди в футболках с надписью «МЧС России». Откуда они, неизвестно: пользователи соцсетей предполагали, что это учащиеся Уральского института государственной противопожарной службы. Однако в институте заявили, что не имеют отношения к клипу: «Таких помещений у нас нет и это не наши курсанты. У нашего личного состава, у курсантов нашего института распорядок дня расписан таким образом, что у них времени хватает едва-едва на учебу и на подготовку».

Студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Ульяновской области сняли сразу две пародии: «мужскую» и «женскую».



СМИ утверждают, что подобный ролик сняли и курсанты суворовского военного училища. На это же указывает форма на героях одного из видео, опубликованных на том же ютьюб-канале. Но какое именно это училище, неясно, - в России их больше десяти.

Появилось и видео из безымянного строительного учебного заведения. Такие выводы журналисты сделали, увидев каски на участниках клипа.

Еще в одном городе Ульяновской области, Димитровграде, во флешмобе приняли участие врачи - к сожалению, никто не уточняет, действующие или будущие.

Волгоградские студентки решили поддержать курсантов из Ульяновска очередным роликом на хит диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Девушки, в отличие от других, кто поддерживал будущих летчиков, раздеваться не стали, надев поверх одежды нижнее белье.

Дальше – больше. Пародию на «сексуальный» клип курсантов Ульяновского летного училища выложили девушки-военнослужащие Армии Обороны Израиля.

В конце концов, к флешмобу присоединились участники шоу «Вечерний Ургант». Ведущий программы Иван Ургант также станцевал под песню Satisfaction в халате и тельняшке. В кадре присутствуют и другие участники шоу, например, Дмитрий Хрусталёв и Александр Гудков. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте передачи.