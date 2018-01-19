Общество

Причины смерти солистки The Cranberries решили засекретить

Вестминстерский суд принял решение не обнародовать причины смерти вокалистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Как минимум до весны. Родным певицы, изначально настаивавшим на конфиденциальности, все сведения будут сообщены заранее, пишет «Российская газета».

Известно, что Долорес похоронят в Ирландии. Об этом известил приходской священник Лимерика, родного города исполнительницы.

Напомним, О'Риордан внезапно скончалась на 47-м году в жизни в Лондоне, куда прибыла для работы в студии звукозаписи, 15 января. Эксперты охарактеризовали смерть певицы как «необъяснимую». Однако затем заявили, что ничего странного в ней нет.

Ранее СМИ сообщали, что Долорес страдала от миниакально-депрессивного психоза и пыталась покончить с собой.