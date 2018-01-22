Общество

Школьники Псковской области смогут поступить в вузы без экзаменов

Открылась регистрация на бесплатную международную онлайн-олимпиаду Skyeng Super Cup Winter 2018, которая завершится 25 марта 2018 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в олимпиаде примут участие более 130 000 учеников 5-11 классов.



В новом сезоне при поддержке Московского педагогического государственного университета, олимпиада Skyeng Super Cup вошла в перечень Минобрнауки России. Это значит, что до 35 победителей олимпиады смогут поступить в основную часть вузов РФ без экзаменов, а призеры (еще до 40 участников очного тура) автоматически получат 100 баллов за ЕГЭ по английскому языку. Льготы действуют в течение четырех лет, поэтому актуальны для учеников 8-11 классов.

Также участники олимпиады смогут выиграть наушники, планшеты и поездки в англоязычную страну для практики языка. Самая активная школа, зарегистрировавшая наибольшее количество участников и показавшая лучший результат, получит интерактивные доски, а самые активные учителя – благодарственные письма и дипломы от организаторов олимпиады.

При разработке заданий для образовательной олимпиады учитывались все основные требования федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому олимпиада помогает участникам не только лучше усваивать школьные знания, но и в игровой форме готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Skyeng Super Cup проводится уже в третий раз: в 2017 году в ней приняло участие почти 200 000 школьников из 3000 городов и населенных пунктов 60 стран мира.

Организатором Skyeng Super Cup стала крупнейшая в стране онлайн-школа английского языка Skyeng, которая проводит до 100 000 уроков в месяц для взрослых и детей.

Добавим, что попробовать свои силы и посоревноваться со сверстниками на международном уровне могут как самостоятельные участники, так и целые школы, вне зависимости от места их нахождения. Все задания для олимпиады разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и призваны помочь школьникам усваивать школьные знания и готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Подробная информация о льготах для победителей и призеров Skyeng Super Cup Winter 2018: https://drive.google.com/file/d/1MWr1yxRkON7UGGfC4_tT-rbeQnsJ-dE4/view.