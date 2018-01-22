Общество

Попытку ввоза 13 тонн «запрещенных» грибов пресекли псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни пресекли очередную попытку ввоза и оборота на территории Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, на территории Псковской области сотрудники межведомственной мобильной группы остановили три транспортных средства, следовавших из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. При проверке груза водители предъявили товарные накладные, согласно которым перемещаемые грибы следуют по внутренней перевозке со склада в Москве на склад в Псковской области. При осмотре грузовых отделений на доступной части упаковки была обнаружена маркировка, указывающая страной происхождения товара Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В связи с возникшими подозрениями о подлинности представленных перевозчиками документов, было принято решение о проведении дополнительных проверочных мероприятий.

В результате осмотра товара с представителями Россельхознадзора по городу Санкт-Петербург, Ленинградской и Псковской областям установлено, что фактической страной происхождения грибов является Республика Польша, то есть данный товар запрещен к ввозу на территорию РФ в соответствии с требованиями указа президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778.

Общий вес товара составил 13,1 тонн.

Товар уничтожен.