Управление Росреестра по Псковской области провело 30 проверок соблюдения земельного законодательства

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 30 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 24 нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Чаще всего субъектами игнорировались положения двух статей КоАП РФ - части 1 ст. 19.5. (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор- 2 эпизода) и статьи 7.1 (самовольное занятие земельного участка- 5 фактов).
По итогам проверок возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 4 лица привлечены к административной ответственности, выдано 19 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 50000 рублей. Взыскано 45000 рублей. Устранено 5 нарушений.
С более подробной информацией о деятельности государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области можно ознакомиться на сайте ведомства.