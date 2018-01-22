Общество

Управление Росреестра по Псковской области провело 30 проверок соблюдения земельного законодательства

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 30 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 24 нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего субъектами игнорировались положения двух статей КоАП РФ - части 1 ст. 19.5. (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор- 2 эпизода) и статьи 7.1 (самовольное занятие земельного участка- 5 фактов).

По итогам проверок возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 4 лица привлечены к административной ответственности, выдано 19 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 50000 рублей. Взыскано 45000 рублей. Устранено 5 нарушений.

С более подробной информацией о деятельности государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области можно ознакомиться на сайте ведомства.