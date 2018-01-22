Общество

В 2017 году объем переданной электроэнергии в Псковской области увеличился на 1,5%

В 2017 году отпуск электроэнергии из сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» увеличился на 27,8 млн кВтч или на 1,54 % по сравнению с 2016 годом, составив 1 829,1 млн кВтч (в 2016 году – 1 801,3 млн кВтч). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным Управления реализации услуг «Псковэнерго», в наибольшей степени увеличение объема потребления электроэнергии за отчетный период наблюдалось у сельскохозяйственных потребителей (на 13,7%), в числе которых ООО «ВСК» и ООО «ПсковАгроИнвест».

За 2017 год фактические потери при передаче электроэнергии в сетях снизились на 13,3 млн кВтч, что в относительном выражении составило 0,73%. Во многом этого удалось достичь благодаря модернизации систем учета электроэнергии и замене оборудования на энергоэффективное.

Большое внимание в «Псковэнерго» уделялось противодействию хищениям электроэнергии. Так, в прошлом году энергетики в ходе рейдов и выездных «перекрестных» проверок по пресечению неучтенного потребления электроэнергии в различных районах области составили в общей сложности 654 акта безучетного и 89 актов бездоговорного потребления электроэнергии в общей сложности на 15,5 млн кВтч. Сумма нанесенного «Псковэнерго» ущерба превысила 30 млн рублей, большая часть из которых уже возмещена.

Параллельно специалисты службы безопасности «Псковэнерго» проводили системную работу по пресечению деятельности продавцов «заряженных» счетчиков. По результатам мониторинга сети Интернет сотрудники компании выявили 32 информационных ресурса, реализующих «модифицированные» счетчики электроэнергии. Продавцы «новинок» открыто рекламировали счетчики со встроенными в них дополнительными микросхемами, чью работу можно дистанционно останавливать и искажать в меньшую сторону без прекращения электроснабжения абонента. «Псковэнерго» обратилось в областную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования на выявленные неправомерные действия. В конце декабря по заявлению областной прокуратуры Псковский городской суд принял решение о блокировке сайтов, где размещена незаконная рекламная информация.

«Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.