Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Губернатор-2018: победитель получает всё
Информационные стенды таблички, вывески
Олег Брячак: Я тюрьмы не боюсь!
мусорный хайп по-порховски
Звук создан Богом
Осторожно, газ!
Подарки каждый день
Никто не хотел городить
инфографика Что нас ждет?
афиша юбилейного пушкинского
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 22.01.2018 13:464 Потепление прогнозируют в Псковской области к середине недели 23.01.2018 21:560 Детский омбудсмен призвала ввести должность психолога во всех школах 23.01.2018 20:160 Единороссы предлагают создать обучающий курс по интернет-безопасности для начальной школы 23.01.2018 19:515 В Пскове обсудили вопрос создания мини-футбольного поля и спортплощадки около школы №47 23.01.2018 18:123 Иван Цецерский поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Надточего с 95-летием 23.01.2018 17:575 До минус 15 градусов может похолодать в Псковской области
Самое популярное 21.01.2018 11:3811 Глава Новосельской волости Струго-Красненского района Лариса Моисеева и соцработник Муртузали Магомедов погибли в ДТП 20.01.2018 17:2719 Женщина-водитель и ее пассажир погибли после падения автомобиля в ручей в Струго-Красненском районе 20.01.2018 19:3378 Интерактив: Опять хотят обмануть и наживиться на социалке? 22.01.2018 10:1121 На Псковском озере под лед провалился снегоход с пятью рыбаками 22.01.2018 17:3631 Губернатор-2018: победитель получает всё
 
Общество

В 2017 году объем переданной электроэнергии в Псковской области увеличился на 1,5%

23.01.2018 11:57|ПсковКомментариев: 0

В 2017 году отпуск электроэнергии из сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» увеличился на 27,8 млн кВтч или на 1,54 % по сравнению с 2016 годом, составив 1 829,1 млн кВтч (в 2016 году – 1 801,3 млн кВтч). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия. 

 По данным Управления реализации услуг «Псковэнерго», в наибольшей степени увеличение объема потребления электроэнергии за отчетный период наблюдалось у сельскохозяйственных потребителей (на 13,7%), в числе которых ООО «ВСК» и ООО «ПсковАгроИнвест».  

За 2017 год фактические потери при передаче электроэнергии в сетях снизились на 13,3 млн кВтч, что в относительном выражении составило 0,73%.  Во многом этого удалось достичь благодаря модернизации систем учета электроэнергии и замене оборудования на энергоэффективное.

Большое внимание в «Псковэнерго» уделялось противодействию хищениям электроэнергии. Так, в прошлом году энергетики в ходе рейдов и выездных «перекрестных»  проверок по пресечению неучтенного потребления электроэнергии  в различных районах области составили  в общей сложности 654 акта безучетного и 89 актов бездоговорного потребления электроэнергии в общей сложности на 15,5 млн кВтч. Сумма нанесенного «Псковэнерго» ущерба превысила 30 млн рублей, большая часть из которых уже возмещена.

Параллельно специалисты службы безопасности «Псковэнерго» проводили системную работу по пресечению деятельности продавцов «заряженных» счетчиков. По результатам мониторинга сети Интернет сотрудники компании выявили 32 информационных ресурса, реализующих  «модифицированные» счетчики электроэнергии. Продавцы «новинок» открыто рекламировали счетчики со встроенными в них дополнительными микросхемами, чью работу можно дистанционно останавливать и искажать в меньшую сторону без прекращения электроснабжения абонента.  «Псковэнерго» обратилось в областную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования на выявленные неправомерные действия.  В конце декабря по заявлению областной прокуратуры Псковский городской суд принял решение о блокировке сайтов, где размещена незаконная рекламная информация.

 «Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии.  Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети,  снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и  хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Теги: #Псковэнерго
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как может быть решена проблема с мусором в Псковской области?
В опросе приняло участие 865 человек
Лента новостей
Последние новости
23.01.2018, 21:560 Детский омбудсмен призвала ввести должность психолога во всех школах 23.01.2018, 21:016 Правительство Латвии одобрило перевод русских школ на латышский язык 23.01.2018, 20:307 Роман Романов может возглавить политуправление «Единой России» 23.01.2018, 19:515 В Пскове обсудили вопрос создания мини-футбольного поля и спортплощадки около школы №47
23.01.2018, 19:300 В Псковской области пройдет около двухсот мероприятий к 100-летию образования РККА 23.01.2018, 19:129 Поскользнувшийся и попавший под автобус в Пскове молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения 23.01.2018, 19:050 Международная передвижная выставка Genius loci начала работать в Пскове 23.01.2018, 18:541 Бывший оперативник ИК, пытаясь «развести» заключенного на айфон, лишился двух телефонов и должности
23.01.2018, 18:532 ОНФ предлагает выработать в Псковской области единые критерии для выбора регионального оператора по обращению с ТБО 23.01.2018, 18:282 «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар» 23.01.2018, 18:123 Иван Цецерский поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Надточего с 95-летием 23.01.2018, 18:004 «Дневной дозор»: Какой оценки заслуживает безопасность псковских школ?
23.01.2018, 17:5719 В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус 23.01.2018, 17:575 До минус 15 градусов может похолодать в Псковской области 23.01.2018, 17:461 Псковская школа «Надежда» объявляет набор мальчиков в секцию велоспорта 23.01.2018, 17:390 Рейтинг автошкол предложено составить в Псковской области
23.01.2018, 17:3318 Мусорный хайп: продолжение следует 23.01.2018, 17:271 Студенты ПсковГУ заинтересовались криминалистикой 23.01.2018, 17:230 В Псковской области усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения в преддверии начала туристического сезона 23.01.2018, 17:170 В Совете Федерации РФ наградили школьников из Псковской области
23.01.2018, 17:070 Саморазвитие, спорт и волонтерская деятельность - чем занимаются студенты ПсковГУ в свободное от учебы время 23.01.2018, 17:040 Программа «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области будет скорректирована 23.01.2018, 17:030 ППК и Опочка побеждают в областном финале «Мини-футбол - в школу» 23.01.2018, 16:582 ОНФ объявляет конкурс плакатов «День выборов»
23.01.2018, 16:485 Привлекать к волонтерству пожилых псковичей предложила председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова 23.01.2018, 16:4331 Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина» 23.01.2018, 16:431 Студенты из Замбии впервые встали на лед в Пскове 23.01.2018, 16:384 Александр Васильев передал Михаилу Ведерникову «Карту убитых дорог» Псковской области
23.01.2018, 16:374 Putin Team на Wall Street, «Грудинин-бомба» и 100 дней Ведерникова 23.01.2018, 16:3215 Большей гадости я никогда не видела - первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре о фильме «Смерть Сталина» 23.01.2018, 16:271 Почта России выпустила каталог 2018 года с товарами к 23 февраля и 8 марта 23.01.2018, 16:2011 Михаил Ведерников поручил проработать комплексное благоустройство территории вблизи Псковского перинатального центра
23.01.2018, 16:180 ПсковГУ активно готовится к главному студенческому празднику 23.01.2018, 16:169 Пушкиногорской санаторной школе-интернату придется достроить забор из горбыля даже при выделении средств на строительство капитального ограждения 23.01.2018, 16:101 Михаил Ведерников поблагодарил Псковское отделение ОНФ за принципиальную работу по выявлению проблем в регионе 23.01.2018, 16:002 Симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии выступит на сцене БКЗ Псковской филармонии
23.01.2018, 15:5518 Псковское «Яблоко» раскрыло источники своего финансирования 23.01.2018, 15:5218 Жители Псковской области смогут получать в Федеральном центре высоких медицинских технологий медпомощь по квотам 23.01.2018, 15:400 Специалисты Псковского филиала академии ФСИН занимаются просветительской деятельностью в сфере применения закона о госзакупках 23.01.2018, 15:275 В марте в ПсковГУ пройдут выборы
23.01.2018, 15:205 Филиал Федерального центра высоких медицинских технологий может появиться на базе Псковской областной больницы 23.01.2018, 15:160 Великолукские лучницы завоевали командную «бронзу» чемпионата России в Орле 23.01.2018, 15:150 Акция «Подвигу твоему, Ленинград!» пройдет в Пскове, Палкино и Печорах 23.01.2018, 15:130 Захоронение ТБО на порховском полигоне осуществляется с соблюдением всех норм
23.01.2018, 15:0527 Псковичей при получении квитанции на оплату взносов на капремонт в январе просят обратить внимание на сумму задолженности 23.01.2018, 15:000 «Гонки по вертикали» с Александром Савенко 23.01.2018, 14:512 «Эхономика» с директором ООО «АСПО» Андреем Лукьяновым и директором ООО «Экорос» Андреем Папчуком. ВИДЕО 23.01.2018, 14:501 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове у моста Невского
23.01.2018, 14:3512 На съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской напали. ВИДЕО 23.01.2018, 14:324 Писатели и поэты Псковщины поздравляют с днем рождения свою коллегу Веру Сергееву 23.01.2018, 14:2617 Семь лесовозов с дровами отправились сегодня в Гдовский район на котельную поселка Смуравьево-2 23.01.2018, 14:122 Скоро на фасаде Псковского перинатального центра появится эмблема
23.01.2018, 14:032 В Псковской области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны 23.01.2018, 14:000 «Эхономика»: Можно ли найти в Псковской области новую площадку для полигона ТБО, которая устроит всех? 23.01.2018, 13:584 В Пскове на закрытом полигоне ТБО проводится пересыпка верхнего слоя грунтом 23.01.2018, 13:521 Презентация песни «Ты можешь идти» Тимофея Никогосова пройдет в Псковском колледже искусств 24 января
23.01.2018, 13:444 В Пскове задержали мужчину, который избил посетителя закусочной на Ижорского батальона 23.01.2018, 13:380 Великолучане могут поучаствовать в фотоконкурсе «Я помню! Я горжусь!» 23.01.2018, 13:313 Полистовское болото промерзло на 16 сантиметров 23.01.2018, 13:292 Более трети контейнерных площадок Пскова оборудованы сетками для раздельного сбора мусора
23.01.2018, 13:183 На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое электроосвещение 23.01.2018, 13:110 Финальный этап чемпионата области по мини-футболу пройдет в городе Великие Луки 23.01.2018, 13:056 Названы образовательные учреждения Псковской области, где откроют центры робототехники 23.01.2018, 13:0315 Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров, считает Александр Козловский
23.01.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика», посвященной «мусорному» вопросу 23.01.2018, 12:4613 Псковичка добилась перерасчета оплаты услуг управляющей компании за содержание и ремонт жилья 23.01.2018, 12:400 Выбрать вуз в ходе индивидуальных туров в Петербург предлагает псковским абитуриентам компания «Славянский тур» 23.01.2018, 12:280 «Супер фитнес» объявляет Неделю фитнеса для студентов
23.01.2018, 12:1712 Продающих алкоголь из Duty Free в Пскове ждут штрафы от 30 тысяч рублей 23.01.2018, 12:160 Более 21 млрд рублей привлек Россельхозбанк в сезонный вклад «Ключ к успеху» 23.01.2018, 12:150 Великолукские студенты совершили лыжный переход к месту дислокации штаба 3-й Ударной Армии 23.01.2018, 12:0625 Ни одно из заведений карты «наливаек» Пскова не закрыто - «Трезвая Россия»  
23.01.2018, 12:0416 Турчак: В «Единой России» создается политическое управление 23.01.2018, 11:570 В 2017 году объем переданной электроэнергии в Псковской области увеличился на 1,5% 23.01.2018, 11:5613 Одному из псковских пабов отказали в продлении лицензии на продажу алкоголя 23.01.2018, 11:544 Музей истории города Печоры приглашает на открытие выставки сетоского узора известной мастерицы Анны Кыйво
23.01.2018, 11:4920 Люди из команды Грудинина скупают паблики «ВКонтакте» 23.01.2018, 11:480 На прием к онкологу из Петербурга смогут попасть жители Пскова 25 и 26 января 23.01.2018, 11:448 13 тонн шампиньонов уничтожены на полигоне ТБО в Острове 23.01.2018, 11:418 Псковская полиция готовит предложения для внесения изменений в федеральный «антиалкогольный» закон
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru