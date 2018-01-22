Общество

Ни одно из заведений карты «наливаек» Пскова не закрыто - «Трезвая Россия»

Как показывает практика, ни одно из заведений карты «наливаек» Пскова не прекратило свою деятельность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил координатор федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Наоборот, заметил он, в Пскове открываются новые рюмочные и пабы, в которых продается алкоголь по розничной, а порой и ниже розничной стоимости.

Еще одна проблема, которая распространена в Псковской области, - продажа алкоголя несовершеннолетним. «Статистика ужасающая. В трех из трех проверяемых нами магазинах алкоголь был продан несовершеннолетним», - отметил Дмитрий Яковлев.

Одно из его предложений - с витрин и стеллажей в продуктовых магазинах убрать алкоголь и перенести его в специализированные алкогольные магазины.

На сегодняшний день, согласно рейтингу «Трезвой России», Псковская область занимает 50-е место в рейтинге трезвости, тогда как в 2016 году располагалась на 41-м месте. «Таким образом Псковская область является одним из пьющих регионов России», - подчеркнул координатор федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области.