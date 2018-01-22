Общество

Иван Цецерский поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Надточего с 95-летием

Во вторник, 23 января, глава Пскова Иван Цецерский поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Надточего с 95-летним юбилеем.

«Позвольте выразить Вам благодарность за Победу и за всю Вашу жизнь, которая является подвигом и примером для нашей молодежи. Вы тот, кто прошел через всю войну и вышел живым и непобеждённым. Для Вас, закалившего в бою свою волю и характер, готовность к совершению подвига стала нормой жизни», - сказал в поздравительном слове Иван Цецерский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ, руководитель муниципалитета пожелал имениннику здоровья, бодрости духа, поддержки родных и близких и вручил поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, приветственный адрес главы города, подарок и цветы. Представитель администрации Псковской области передал поздравления и подарок от врио губернатора.

Иван Надточий родился в селе Чопилки Переслав-Хмельницкого р-на Киевской обл. Украинской ССР. В 1941 году он закончил Тушинский аэроклуб, после чего поступил в Уречскую военно-авиационную школу пилотов.

Во время Великой отечественной войны Иван Надточий воевал на Северо-Западном, Степном фронтах, был участником Сталинградской битвы.

Ветеран отличился в боях по ликвидации остатков рамушевского коридора, освобождал Черниговскую, Полтавскую, Николаевскую, Одесскую области Украины, Молдавию, Румынию. Войну Иван Надточий закончил в Кенингсберге.

После победы служил в транспортной авиации, а в октябре 1971 года был уволен в запас в звании подполковника.

Награжден орденами Отечественной войны 2 ст. (06.04.1985), Красной звезды (30.12.1956), медалями «За оборону Сталинграда» (22.12.1942), «За отвагу» (03.04.1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945), «За боевые заслуги» (19.11.1951), «За безупречную службу 1 ст. (17.01.1962), Жукова (19.02.1996), юбилейными наградами.