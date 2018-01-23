Общество

В Псковской области урегулируют ситуацию, связанную с неоцененными земельными участками при проведении кадастровой оценки

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов рассмотрели вопрос о внесении изменений в региональный закон «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в собственности Псковской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Псковской области».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, докладчиком по вопросу выступила первый заместитель комитета Псковской области по имущественным отношениям Наталья Серебренникова.

По ее словам, законопроектом предлагается урегулировать ситуацию, связанную с неоцененными земельными участками при проведении кадастровой оценки земель населенных пунктов Псковской области. В работе комитета находятся заявления льготных категорий граждан о предоставлении для индивидуального жилищного строительства земельных участков, расположенных в 3 кадастровых кварталах оценка которых не осуществлена, так как на момент проведения такой оценки (на 01.02.2016 г.) в государственном кадастре недвижимости отсутствовали сведения о таких кварталах, каждый из которых насчитывает 50-60 земельных участков. Если при заключении договоров аренды таких земельных участков размер арендной платы рассчитывать исходя из их рыночной стоимости из бюджета области на проведение работ по оценке необходимо будет затратить около 165000 руб. (в среднем стоимость контракта на выполнение таких работ составляет 3000 руб.).

С момента вступления в силу изменений, внесенных в Генеральный план муниципального образования «Город Псков», будет возможно вовлечь в оборот еще порядка 450 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, которые также будут востребованы у льготных категорий граждан. Затраты на оценку указанного количества земельных участков ориентировочно составят 1 350 000 рублей. В настоящее время в бюджете области указанные денежные средства не предусмотрены.