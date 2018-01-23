Общество

Профсоюзные активисты построили около 200 метров забора вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната

Профсоюзный актив продолжает оказывать Пушкиногорской санаторной школе-интернату помощь в возведении временного ограждения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, 24 января группа из шести активистов построила около 200 метров забора из горбыля.

По информации директора школы Аркадия Васильева, который также лично участвует в строительстве, сегодня на объект вышла еще одна группа. «Надеюсь, что сегодня мы сможем выполнить треть необходимых работ. Если 26 января продолжим в том же темпе, то будет построена уже половина забора», - пояснил он.

Напомним, что всего образовательному учреждению необходимо построить 800 метров временного ограждения в течение месяца. Строительство введется во исполнение решения Пушкиногорского районного суда. Средства на возведение капитального ограждения учтены в лимитах финансирования школы на 2018 год, но на разработку технического задания, проектно-сметной документации и на само строительство требуется гораздо больше времени, чем было отведено судом.

Впервые Пушкиногорский районный суд вынес решение об установке ограждения по периметру образовательного учреждения – Пушкиногорская санаторная школа-интернат – в мае 2011 года. В определенные судом сроки в связи с отсутствием финансирования это решение исполнено не было. Образовательное учреждение ежегодно обращалось в суд с заявлением об отсрочке исполнения в связи с тем, что средства на возведение ограждения из областного бюджета в течение 6 лет так и не были выделены. В мае 2017 года Пушкиногорский районный суд вынес определение об отказе в предоставлении отсрочки. В августе 2017 года Псковский облсовпроф обратился в Государственное управление образование Псковской области с просьбой выделить Пушкиногорской санаторной школе-интернату необходимые средства. По информации управления образования в финансовое управление администрации Псковской области были направлены письма с просьбой о выделении школе дополнительных финансовых средств. Но на конец 2017 года эти средства не были изысканы.

22 декабря 2017 года руководство школы получило требование отдела судебных приставов по Пушкиногорскому, Новоржевскому, Бежаницкому и Локнянскому району УФССП по Псковской области о принятии мер по устранению нарушения законодательства о противодействии терроризму, то есть об установлении ограждения по периметру образовательного учреждения до 22.01.2018 года. В связи с чем школа самостоятельно начала строительство ограждения из материала, предоставленного спонсорами. 22 января представителем отдела судебных приставов по Пушкиногорскому, Новоржевскому, Бежаницкому и Локнянскому району УФССП по Псковской был составлен акт о начале строительства ограждения. 23 января было вынесено официальное требование закончить строительство в течение месяца.