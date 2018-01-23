Общество

По юридическим причинам депутаты не стали возвращать приграничным районам Псковской области полномочия по распоряжению земельными участками

По юридическим причинам депутаты Псковского областного Собрания не стали возвращать приграничным районам полномочия по распоряжению земельными участками. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект о внесении изменений в закон Псковской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области» представил его автор, председатель Псковского районного Собрания Андрей Неофитов.

Он пояснил, что с 2016 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории района были переданы на областной уровень, что привело к сокращению числа заключенных договоров купли-продажи и аренды земли и уменьшению доходов местного бюджета. Кроме того, возникли проблемы из-за увеличения сроков рассмотрения заявлений граждан. Основной причиной сложившейся ситуации Андрей Неофитов видит недостаточно эффективную работу КУГИ.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников отметил, что вопрос требует пристального внимания, но юридически вернуть право распоряжаться землями муниципалитетам в соответствии с федеральным законодательством можно будет не раньше 2020 года.

Лев Шлосберг («Яблоко») напомнил, что эти полномочия были отданы на уровень региона в 2014 году. По его словам, сделано это было без ведома самих муниципалитетов. «В результате получилась чрезвычайно сложная административная структура, и продолжительность процедуры увеличилась в 10 раз. Кроме того, появились неравенство между муниципальными образованиями и неоднородность правоприменительной практики по региону», - сказал он. Парламентарий предложил политически поддержать законопроект и впредь не решать такие вопросы без письменной позиции глав муниципалитетов, а в 2020 году рассмотреть весь комплекс полномочий, который сейчас находится на региональном уровне.

Руководитель областного КУГИ Лариса Васильева назвала обозначенные Львом Шлосбергом сроки неправдой, отметив, что при условии электронного взаимодействия сроки оформления не превышают 30 дней.

Спикер регионального парламента Александр Котов также отметил, что вопрос заслуживает внимания со стороны депутатов. До 2020 года, по его словам, нужно тщательно разобраться не только в преимуществах, но и в рисках возвращения этих полномочий на муниципальный уровень. Он подчеркнул, что речь идет о приграничных территорий, где в приобретении земельных участков могут быть заинтересованы лица «с определенными целями». «Прежде, чем принять решение, мы должны тщательно его проработать», - заключил он.