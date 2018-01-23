Общество

Предоставление муниципальных земельных участков в садоводствах больше не регулируется областным законом

Областной закон «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности» утратил свою силу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, такое решение принято сегодня на сессии регионального парламента.

Отмена нормативно-правового акта продиктована необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с действующими федеральными нормами.

Право граждан на однократное бесплатное приобретение земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность сохраняется. Порядок их предоставления регулируется пунктом 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».