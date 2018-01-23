Общество

С начала 2018 года в Псковской области зарегистировано 4 случая бешенства среди диких животных

В Псковской области продолжают регистрироваться случаи бешенства среди животных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с начала 2018 года в регионе выявлено 4 случая бешенства у диких животных.

В частности, выявлены 3 случая среди волков, отстреленных в рамках регулирования численности диких животных и спортивной охоты вблизи деревень Вишлево и Пустошка Новоржевского района, деревни Ясеновец Себежского района, а также 1 случай у енота на территории деревни Малая Листовка Псковского района, где обнаружен труп животного.

Положительный результат на бешенство получен при исследовании патологического материала от трупов животных в ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория». В настоящее время специалистами проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очагов заболевания.

В Роспотребнадзоре напоминают, что бешенство - абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

Для профилактики бешенства населению необходимо соблюдать следующие правила:

- избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить с рук диких животных, не гладить;

- в случае укуса и ослюнения посторонним животным срочно обратиться за медицинской помощью;

- предупредить заболевание бешенством могут только своевременно проведенные антирабические прививки;

- прививать домашних питомцев против бешенства, особенно в случае выезда с ними за город;

- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования.

В ведомстве заверили, что ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.