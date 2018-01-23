Общество

Средневековую ладью построят в Пскове к Ганзейским дням

Копию средневековой ладьи, которая сможет ходить по воде, как на веслах, так и под парусом, построят в Пскове к Ганзейским дням. План реализации, проекта, временные рамки и технические нюансы обсуждались сегодня, 25 января, в Псковском Молодежном центре, где прошла первая встреча волонтеров по проекту «Ганзейский причал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Инициаторам проекта выступил клуб исторической реконструкции «Чертог Раса», участники которого выиграли для осуществления замысла постройки средневековой ладьи грант «Росмолодежи». На встречу пришли десять волонтеров, заинтересованных в участии в проекте. Кроме того, помимо жителей Пскова, свое желание изъявили еще 12 человек из Псковской и Ленинградской областей.

«Конечно, во время проектирования и постройки мы будем консультироваться с историками, специалистами по судостроению, кое-что сами придумаем. Это будет копия средневекового судна, которая сможет ходить по воде, как на веслах, так и под парусом. За основу при постройке корабля взяты чертежи судов XI века, а также археологические находки», - рассказал руководитель клуба Александр Бойчук.

Предполагается, что во время празднования Дней города в 2018 году ладья доставит на причал делегации от городов-партнеров средневекового Пскова по Ганзейскому торговому союзу. Длина ладьи составит 12 м, на борт она сможет принимать около 20 человек. Это будет первая и единственная реплика средневекового судна в Пскове, которая сможет ходить по местным рекам и озерам, вплоть до выхода в Псково-Чудское озеро и Финский залив.

Следующая встреча энтузиастов-кораблестроителей состоится 31 января в Псковском Молодежном центре.