Общество

Великолучане запустили акцию «Подарочки для Лилианочки» в поддержку ребенка без ушных раковин

23 февраля юной великолучанке Лилиане Пирожковой, у которой врожденная аномалия развития, исполнится 6 лет. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в связи с днем рождения девочки в ее группе помощи в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/liliana_help) объявили об акции «Подарочки для Лилианочки».

«Любой перевод с поздравлениями 100, 200, 300, 500 рублей - это подарок для Лилианы, ведь чем быстрее соберется нужная сумма , тем быстрее исполнится самая заветная мечта - слышать! Пишите на стеночке о переводе и подарите ваш подарок», - сообщается в группе.



Быстрые способы помочь:

Карта Сбербанк 4276 5100 1167 6605

Получатель - Калинина Елена Юрьевна (мама).

При подключенной услуге «Мобильный банк» нужно отправить СМС на номер 900 с текстом: Перевод 4276510011676605 500, где 500 - это сумма перевода, она может быть любой.

Яндекс.Деньги 4100 1390 0492 117

Мегафон (921)214-58-51

Билайн (963)336-67-00

МТС (911)880-41-48

Также можно перевести деньги с помощью PayPal по ссылке paypal.me/liliana2012 или на адрес эл. почты kepm@mail.ru.

Напомним, у Лилианы полностью отсутствуют ушные раковины. Сейчас ребенок слышит через аппараты, но с возрастом они перестанут ей помогать.

Лилиане возможно оперативно восстановить слух и ушные раковины. После операций она сможет полноценно слышать своими ушами (без слуховых аппаратов) и жить жизнью счастливого здорового ребенка.

Лилиане необходимы 2 операции - по одной на каждое ушко. Данные операции делают только в США. В России и других странах мира подобных операций не делают. Стоимость этих операций огромна - 85 000$ (5 100 000 рублей) одна операция, то есть на 2 операции необходимо 170 000$ (10 200 000 рублей). К маю 2018 года семье необходимо собрать 5 млн рублей. На данный момент собрано 2 833 173 рубля.