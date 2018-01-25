Общество

Специалисты Центра защиты леса начали проверку посевных качеств лесных семян из Новгородской и Псковской областей

Специалисты Центра защиты леса Новгородской области начали проверку посевных качеств лесных семян. Они заготавливаются для выращивания посадочного материала для восстановления лесов.

«Уже традиционно в начале года в наши лаборатории поступают пробы семян хвойных пород деревьев на проверку, - сообщил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. - Двадцать пять партий семян ели европейской общим весом 1200 килограмм. Это 114 заполненных семенами двадцатилитровых бутылей».

После проведения всех установленных законом процедур: проверки семян на чистоту, всхожесть, энергию прорастания, зараженность болезнями и вредителями специалисты Рослесозащиты дадут «зеленый свет» качественному сырью, а некондиционные семена будут забракованы и уничтожены.

Специалисты в сфере лесного хозяйства отмечают, что данная работа исключительно важна, так как без качественных семян невозможно добиться эффективного лесовосстановления.

В прошлом 2017 году отделом «Новгородская лесосеменная станция» Центра защиты леса проверено около 10 тонн семян, поступивших из Новгородской и Псковской областей.