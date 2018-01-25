Общество

Администрация Псковской области держит на контроле ситуацию в порховской деревне Жаборы

Администрация Псковской области держит на контроле ситуацию в деревне Жаборы Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, о помощи через сайт ведерников.рф врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова попросила 87-летняя женщина.

Областные власти оперативно отреагировали на жалобу и обратись в прокуратуру с целью проверки законности выселения старушки из частного дома. Также по поручению врио главы региона на месте побывал начальник главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

«В момент моего приезда в Жаборы заявительницы в доме не было. Она уехала в Дедовичский район, но там находились две другие бабушки. Одна из них лежала больная в постели. Она не имеет документов и, соответственно, не получает пенсию. Мы вызвали "скорую", которая оказала ей необходимую медицинскую помощь. Также начали содействие в восстановлении документов: свидетельства о рождении и паспорта. Другая находившаяся в доме - жительница Порхова. Она осуществляла уход за больной», - рассказал Армен Мнацаканян.

В доме, по его словам, всего проживают четыре пожилых женщины. Еще одна отсутствующая в его приезд была на лечении в Санкт-Петербурге.

Этот дом в Жаборах стал предметом имущественного спора между Русской православной церковью и Русской православной церковью заграницей. «Как бы ни сложились дальнейшие обстоятельства спора, эти бабушки без нашего внимания не останутся. Если они захотят, мы готовы их в любой момент утроить в наши интернаты социального обслуживания, где к ним будут относиться с должным вниманием и будет оказываться и социальная, и медицинская помощь. Вопрос этот будем держать на контроле», - подчеркнул начальник управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.