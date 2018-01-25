Общество

Акция «Хлеб той зимы» пройдет сегодня в Пскове

27 января в Пскове пройдет акция, посвященная 74-й годовщине полного освобождения города Ленинграда от блокады.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, акцию проводят региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке центра «Патриот».

Акция пройдет с 12 до 19 часов на пересечении улиц Пушкина и Ленина.

На площадке у псковичей будет возможность поближе познакомиться с военной прессой времен Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу улиц блокадного Ленинграда, побывать на пункте выдачи хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, и попробовать те самые «знаменитые 125 грамм». С наступлением сумерек на месте проведения акции будет транслироваться хроника военных лет.

Акция впервые пройдет на средства, полученные организаторами в виде грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).