Общество

Почти 3400 детей из Пскова отдохнут этим летом в загородных лагерях

В Пскове состоялось совещание по подготовке летних, спортивно-оздоровительных лагерей к детскому отдыху в 2018 году. В заседании приняли участие заместитель главы муниципалитета Елена Полонская, заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, представители управления образования администрации города, представители комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, участники совещания обсудили ход работы по подготовке к летнему отдыху, финансирование детских лагерей, льготы для малообеспеченных и многодетных семей, безопасность, питание, закупку продуктов питания, обеспечение персоналом лагерей и предписания надзорных органов.

Об обстановке в лагерях рассказала заместитель начальника городского управления образования Анна Кузыченко. По ее словам, с 4 июня по 26 августа 2018 в Пскове на базе каждого общеобразовательного учреждения и на базе 6 учреждений дополнительного образования будут работать детские дневные лагеря в 4 смены. Предварительный охват деятельности лагерей - 2440 обучающихся, из них 940 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, псковские школьники в период летних каникул отправятся не только в городские, но и в загородные лагеря, находящиеся в ведомстве города. На данный момент управлением образования города составлена заявка на 3 390 школьников. Из этих путевок 450 выделено для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для данной категории детей родительская плата составит 5% от стоимости путевки. Псковичи, которые работают в бюджетной сфере, также могут отправить ребенка в оздоровительный лагерь по льготной путевке. Работники бюджетных сфер оплачивают 20 процентов от общей стоимости путевки, а работники внебюджетной сферы оплатят половину стоимости.

Также на совещании отметили, что в летний период будут работать лагеря труда и отдыха для старшеклассников на базе образовательных учреждений школ №№9, 21, 11 и 2. Питание будет оплачиваться за счет областного бюджета. На базе данных учреждений подростки будут заниматься благоустройством территории школ и подготовки их к новому учебному году.

Кроме того, у псковских школьников появится возможность в период летних каникул отправиться во Всероссийские детские лагеря - «Артек» и «Орленок». «Заявка в лагерь предоставляется Центром детского отдыха и туризма. Для того чтобы попасть в «Артек», необходимо на протяжении учебного года быть активным, общественным представителем школьной жизни. Поездка в лагерь оплачивается полностью за счет федерального бюджета, дорога и сопровождение ребенка оплачивается родителями. На первое полугодие на город Псков уже выделено 6 путевок в «Артек». Ежегодно в этот лагерь от Псковской области ездит около 10-12 одаренных школьников. В лагерь «Орленок» попадают дети - победители региональных, федеральных и всероссийских олимпиад и конкурсов. На данный момент на «Орленок» выделено 2 путевки», - рассказала Анна Кузыченко.

Елена Полонская предложила представителям управления образования администрации Пскова разработать инструкции для родителей о том, как оформить путевку на ребенка в лагерь.