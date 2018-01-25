Общество

В Псковском Красном Кресте чествовали Татьян и вспоминали студенческие годы

Очередная тематическая встреча участников проекта «Центр помощи и досуга пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» была посвящена Татьяниному дню и Дню студентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте.

Чествование пришедших на мероприятие Татьян стало для них приятных сюрпризом. Для именинниц пели песни, читали стихи с пожеланиями здоровья и долголетия.

А потом собравшиеся вспоминали свою студенческую жизнь. По признанию пожилых людей, несмотря на неустроенный быт (общежития большинства учебных заведений только восстанавливались после войны) и тяжелую работу (многие в составе студенческих отрядов поднимали целину), это было самое счастливое и беззаботное время, исключая, конечно, период сдачи сессии. Некоторые участники поделились своими приметами, которые помогали при сдаче экзаменов. Например, перед экзаменом клали пятикопеечную монету под пятку или определяли грядущую оценку по первому встреченному человеку. А ещё вспоминали веселые истории и анекдоты про студентов. Участие в конкурсе «Экзамен», когда нужно было с помощью пластиковой бутылочки выбрать билет с вопросом и правильно на него ответить, хоть немного, но заставило поволноваться аудиторию.

Участники встречи не смогли обойти вниманием 80 – летний юбилей Владимира Высоцкого. Являясь практически ровесниками талантливого певца и актера, пожилые люди рассказали, что он сразу запомнился необычной манерой исполнения и текстами своих песен. «Его песни были настоящие, живые. Ему веришь», - отметила одна из участниц мероприятия.

Напомним, что тематическая встреча прошла в рамках проекта в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.