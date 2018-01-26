Общество

С нарушителей Правил дорожного движения в Псковской области за 2017 год взыскано 38 млн рублей

В отделах судебных приставов Псковской области за 2017 год с водителей взыскано более 54 тысяч штрафов ГИБДД на общую сумму 38 миллионов 31 тысяча рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Средний штраф за нарушение Правил дорожного движения, оплаченный через службу судебных приставов, составил в 2017 году около 690 рублей.

За 2017 год с водителей региона взыскано более 54 тысяч штрафов ГИБДД на общую сумму 38 миллионов 31 тысяча рублей, что на 25% больше по сравнению с 2016 годом, где взыскано было около 30 миллионов рублей.

В тоже время, на исполнении в отделах судебных приставов области остаётся ещё более 26 тысяч исполнительных производств, возбужденных по постановлениям органов ГИБДД. Общая сумма начисленных штрафов по данным производствам составляет 26 миллионов 335 тысяч рублей.

Судебные приставы уверены, что на дороге ради безопасности себя и других участников дорожного движения соблюдать Правила должны все, а тем, кто не хочет соблюдать ПДД, приходится знакомиться с действием федерального закона «Об исполнительном производстве». Пoпaдaя в пoдoбныe cитуaции, вaжнo вoвpeмя пoгacить имeющуюcя зaдoлжeннocть, нe дoпуcкaя cитуaций, пo мepe paзвития кoтopыx нeбoльшoe дaвнo пoзaбытoe взыcкaниe пpeвpaщaeтcя в cepьeзный дoлг.

Напоминаем водителям, что они могут оплачивать свои долги по исполнительным производствам за нарушения Правил дорожного движения через официальный сайт Управления ФССП России по Псковской области, сервис «Банк данных исполнительных производств». Через данный сервис можно как оплатить онлайн, так и распечатать квитанцию на оплату задолженности.

Не забывайте также, что оплачивать свои штрафы ГИБДД можно и через сайт: www.gibdd.ru.