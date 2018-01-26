Общество

Три этажа Перинатального центра в Пскове переданы под установку мебели и медицинского оборудования

В соответствии с поручением врио губернатора о ежедневном контроле за окончанием работ и вводом в эксплуатацию перинатального центра сегодня вице-губернатор Александр Кузнецов провел очередной выезд. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на субботу, на объекте работают более 250 человек. «График выдерживается в полном объеме. На фасаде остались считанные квадратные метры, завершается установка забора, работы внутри перехода практически завершены, и он подготовлен к покраске. Внутри здания устанавливаются перегородки, завершаются работы по линолеуму, выполняется вторая покраска стен, установка перил и ещё много всего», - написал А.Кузнецов.

Он подчеркнул, что нет видов работ, на которых бы не трудились строители. Три этажа переданы под сборку и установку мебели и медицинского оборудования.

Перинатальный центр строится в рамках президентской программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Для Псковской области вопрос демографии очень важен, в последние годы в этом направлении удалось многое сделать, благодаря чему в регионе сохраняется положительная динамика в сокращении младенческой смертности. За последние пять лет этот показатель снизился с 7,2 до 4,9 промилле и соответствует среднему значению по Северо-Западному федеральному округу. Заказчиком проекта перинатального центра в Пскове выступает госкорпорация «Ростех».