Общество

Стали известны победители конкурса по пожарной и электробезопасности среди школьников Пскова и Великих Лук

Завершился конкурс среди четвероклассников школ Пскова и Великих Лук по пожарной и электробезопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнерго», в финале по пять лучших команд из областного центра и южной столицы области представили на суд жюри творческие представления на темы безопасного поведения. Победителем среди псковских школ стала команда естественно-математического лицея №20, среди великолукских учебно-образовательных учреждений – ученики средней образовательной школы №12.

При оценке творческих командных выступлений члены жюри учитывали актуальность и глубину проработки выбранной темы, оригинальность и эмоциональность представления, а также использование интерактивных приемов при работе со зрителями.

Все участники финального, четвертого этапа были отмечены почетными дипломами и подарками от организаторов конкурса. В частности, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» предоставил для награждения команд уникальные книги карельской писательницы Елены Кригер «Тайна синего пульта». Это уже второе красочное издание, выпущенное по инициативе и при поддержке МРСК Северо-Запада. Со страниц книги юные читатели узнают продолжение приключений полюбившихся героев волшебной сказки про Тилли-Тукки. В следующей фантастической истории о безопасном электричестве герои находят новых друзей, вместе переживают волшебные приключения и знакомятся с удивительной профессией – энергетикой.

Лучшие сценарии школьных постановок, представленных в финале областного конкурса по пожарной и электробезопасности, будут включены в методические пособия для учителей начальных классов и преподавателей ОБЖ. Как показывает практика, в период школьных каникул эти разработки активно используются при проведении школьниками тематических занятий по безопасности в подшефных детских садах и лагерях отдыха.

Региональная комплексная акция по пожарной и электробезопасности проводится в школах Псковской области с 2003 года. Ее организаторами выступают ГУ МЧС России по Псковской области, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», Государственное управление образования Псковской области и Псковский областной Совет ВДПО.

Первый этап конкурса стартовал в начале учебного года. По традиции в рамках акции для четвероклассников проводятся тематические уроки и внеклассные занятия, ознакомительные экскурсии в местные электросети и пожарные части, тестирование и обучающие игры по станциям. Сами дети организовывают социальные акции по пропаганде правил безопасности, а в финале демонстрируют театрализованные представления.

В пятницу, 2 февраля, во Пскове состоится финал конкурса для победителей межрайонного этапа. Свои работы представят четвероклассники из Новоржевского, Порховского, Красногородского, Стругокрасненского и Великолукского районов.