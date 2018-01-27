Общество

Австрийские благотворители помогли обновить посуду и душевые комнаты в Красногородской коррекционной школе-интернате

Австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца», сотрудничающая с Псковским областным отделением Российского детского фонда уже много лет, реализовала два новых благотворительных проекта для подопечных Красногородской коррекционной школы-интерната. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде, на этот раз для воспитанников учреждения была приобретена новая посуда и отремонтированы душевые комнаты. Сумма оказанной благотворительной помощи составила почти 275 000 рублей.

Подопечные Красногородской специальной (коррекционной) школы-интерната - около 100 детей с нарушениями в развитии. Для полноценного развития детей и их успешной социализации крайне важно наличие благоприятного психологического климата.

Поскольку школа-интернат служит не только местом обучения, но и является домом для ребят, необходимо, чтобы в учреждении была максимально комфортная и уютная атмосфера. Теперь ребята с удовольствием могут устраивать чаепития и есть из новой посуды, а благодаря ремонту в душевых комнатах, умываться и принимать душ станет для них по-настоящему приятной необходимостью. Кроме того, хорошая посуда и качественная сантехника очень важны для здоровья детей и поддержания высокого уровня гигиены.

Президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер узнала о наиболее острых нуждах подопечных Красногородской коррекционной школы-интерната, в очередной раз посетив учреждение осенью 2017 года. Госпожа Вайер связалась со своими партнерами из Швейцарии – господином Францом Либерманном и господином Аленом Рупфом, которые выделили 210 000 рублей на ремонт душевых комнат в школе. Кроме того, господин Либерманн оказал финансовую поддержку в размере 1000 Евро, которая позволила заменить посуду в учреждении.

От лица подопечных Псковский Детский фонд выражает искреннюю благодарность господину Либерманну и господину Рупфу, а также австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и лично ее президенту Паскаль Вайер.