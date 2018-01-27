Общество

На площади Победы в Пскове вырубили деревья и кустарники

На площади Победы в Пскове, на территории, расположенной в непосредственной близости от Могилы Неизвестного солдата, вырубили кустарники и спилили два дерева. Обеспокоенность удручающим видом этой территории в группе «Контроль. Псков» в фейсбуке высказала псковский журналист, блогер Псковской Ленты Новостей Светлана Прокопьева.

«А что это вообще происходит?, - спросила она, проиллюстрировав свой вопрос красноречивыми фотографиями. На них видны кучи спиленных веток, ободранные стволы деревьев и испорченный спецтехникой газон.

Как сообщила автору обращения представитель гордумы и модератор группы «Контроль.Псков» Анна Удовенко, на месте побывал сотрудник отдела по благоустройству управления городского хозяйства. «Была произведена сверка акта комиссионного осмотра данной территории, которая попадает в зону реконструкции улицы Свердлова и произведенных сегодня работ. В итоге было выявлено, что исполнителями работ снесены два дерева, которые были ранее заактированы под снос в связи с необходимостью прокладки на этом участке ливневой канализации, - пояснила Анна Удовенко. - Кроме того, в выше обозначенном акте указано, что исполнитель работ будет вынужден удалить произрастающий кустарник породы "кизильник" и "боярышник"».

Вместе с тем, по ее словам, после завершения работ по реконструкции данной территории исполнитель должен будет провести компенсационную высадку двух деревьев аналогичных пород взамен спиленных.

Во время выезда специалистом УГХ зафиксирован обдир коры на двух деревьях, что, по словам Анны Удовенко, недопустимо во время проведения работ. В связи с этим будет составлен акт с направлением заказчику работ (Управлению строительства и капитального ремонта администрации города Пскова) для принятия мер по отношению к исполнителю.

Также сообщается, что при производстве работ на данной территории удалось сохранить два вяза, расположенных с другой стороны от Могилы неизвестного солдата. Ранее эти деревья были внесены в акт как подлежащие сносу во время реконструкции.

Исполнитель работ вызван в управление капитального строительства для обсуждения ситуации.