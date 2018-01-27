Общество

Краснокрестные организации Пскова и Нойса договорились о сотрудничестве в вопросе поддержки пострадавших от национал-социализма

Завершился визит делегации Псковского Красного Креста в город-побратим Нойс в Германии, состоявшийся по приглашению отделения Немецкого Красного Креста города Нойса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской общественной организации, в рамках программы визита состоялись рабочие и официальные встречи. В один из дней пребывания делегация Псковского Красного Креста была принята в администрации города Нойса бургомистром города Райнером Бройером с участием председателя общества развития партнерских связей между городами-побратимами Нойсом и Псковом Бернхардом Штёкером и других ответственных лиц администрации Нойса. Во время беседы бургомистр Бройер отметил важность развития партнерских связей и установления новых контактов между двумя организациями Красного Креста и выразил надежду на плодотворное сотрудничество старейших благотворительных организаций.

Во время ознакомительного визита председатель Псковского регионального отделения РКК Петр Василевский познакомил немецких коллег с основной деятельностью, которой на протяжении многих лет занимается Красный Крест в Пскове. Особую заинтересованность молодежного немецкого Красного Креста вызвало предложение о проекте «Встречи очевидцев».Обе стороны подтвердили стремление в профилактике профашистских настроений в молодежной среде и заинтересованность организовать краткосрочную поездку в Нойс бывших жертв национал-социализма, проживающих в городе Пскове.

Председатель отделения Немецкого Красного Креста города Нойса г-н Марк Дитрих и его коллеги познакомили псковичей со своей работой. Псковской делегации особенно понравились просторные и современно оснащенные помещения краснокрестной организации. Наибольший интерес у псковичей вызвали такие направления, как служба доставки еды, телефонная служба экстренной помощи и служба первой помощи. Вызвала восхищение работа мини-кафе Красного Креста и магазин по продаже одежды бывшей в употреблении. Следует отметить, что такой большой объем работы выполняют 400 штатных сотрудников Красного Креста города Нойса и почти столько же добровольцев являются их помощниками.

Итогом встречи стало обсуждение проекта соглашения о сотрудничестве между краснокрестными организациями Нойса и Пскова.

Текст документа гласит: «Отделение Немецкого Красного Креста города Нойса и Псковское отделение РКК считают необходимым объединить свои усилия и совместно действовать для достижения общей цели на долгосрочной основе, направленной на поддержку людей, пострадавших от национал-социализма».

В завершении встречи в Нойсе председатель Псковского Красного Креста выразил надежду на развитие партнерских отношений и деловых контактов между краснокрестными организациями Нойса и Пскова. На что доброжелательные хозяева отозвались с готовностью и заинтересованностью.