Общество

Призыв на службу в ВДВ в России сократился в два раза

Воздушно-десантные войска (ВДВ) в связи с увеличением количества контрактников при прошлогоднем осеннем призыве российских граждан на военную службу получили в два раза меньше новобранцев, сообщает во вторник Минобороны РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время в ВДВ уже есть соединения, в которые в ходе призывных компаний пришло около 100 призывников или (куда они – ред.) вообще не распределялись», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что «за четырехлетний период призывных компаний количество граждан, необходимых ВДВ для похождения военной службы по призыву, сократилось в два раза. Конкурс же среди призывников, желающих служить в рядах ВДВ, многократно увеличился».

«К концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием военной присяги для около пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в десантных частях», - информирует Минобороны.

Здесь полагают, что ВДВ «год от года становятся все более профессиональным родом войск». «Корпус профессионалов-десантников, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает в соединениях удельный вес военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», - сказано в сообщении.