Общество

Блинная фотосессия: Прасковья Молочкова объявляет старт нового конкурса

Масленица - любимый многими псковичами старинный русский народный праздник. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны. В этом году праздник приходится на воскресенье, 18 февраля, а масленичная неделя длится с 12-го до 18 февраля. Совсем скоро главным украшением столов станут блины - на молоке, кефире, со сметаной, творогом - а это значит, самое время для очередного конкурса от «Прасковьи Молочковой».

Псковский городской молочный завод совместно с Псковской Лентой Новостей предлагает горожанам сфотографировать приготовленные масленичные блины, причем сделать это по всем канонам фотосессии, то есть красиво и творчески. Единственное условие: на фото обязательно должны быть блины и один из продуктов бренда «Прасковья Молочкова», который использовался при приготовлении.

Фотографии можно выкладывать с 6 по 14 февраля в специальный альбом в группе ПЛН во ВКонтакте.

15 февраля организатор конкурса определит победителя и вручит молочные призы, которые будут весьма кстати к праздничному масленичному столу. Возможно, при этом будут учитываться лайки, проставленные участниками на фотографиях.