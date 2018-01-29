Общество

На 28,3% подешевел сахар в Псковской области за год

Цены на товары и услуги в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 2,4 процента, в том числе на продовольственные товары – на 0,4, на непродовольственные товары – на 4,2, на услуги – на 3,8 процента. Об этом сообщает Псковстат.

Из продовольственных товаров за год более всего подорожали: консервы рыбные – на 8,3 процента (консервы рыбные в томатном соусе – на 10,2%, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 9,5%), консервы овощные – на 7,7, консервы фруктово-ягодные – на 7,5 (соки фруктовые – на 8,6%), рыба мороженая (кроме сельди) – на 6,0 (рыба мороженая неразделанная – на 9,6%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки – на 5,5 (хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 9,6%), творог – на 5,3 (сырки творожные, глазированные шоколадом – на 9,0%), рыба и морепродукты пищевые – на 5,1 процента (икра лососевых рыб, отечественная – на 17,8%, рыба живая и охлаждённая – на 9,4%).

Алкогольные напитки стали дороже на 6,7%. Цены на предприятиях общественного питания снизились на 0,3%.

Наибольшее снижение цен отмечено на сахар – на 28,3%, яйца куриные – на 21%, мясо птицы – на 13,2 (кур охлажденных и мороженых – на 16,3%), крупу и бобовые – на 12,7 (крупу гречневую-ядрицу – на 36,7%), сельдь соленую – на 6,2, плодоовощную продукцию, включая картофель – на 4,4% (капусту белокочанную свежую – на 46,3%, чеснок – на 43,9%, виноград – на 18,5%, орехи – на 12,1%, сухофрукты – на 11,7%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Псковской области в конце декабря 2017 года составила 4090,87 рубля, и по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 1,3%.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали стеклянная посуда – на 12,6 процента, табачные изделия – на 12,4, полотенца – на 11,9, обувь кроссовая и спортивная для взрослых – на 10,4, нитки, обувь детская – на 10,0, бельевой трикотаж – на 9,0, топливо моторное, бензин автомобильный – на 8,5, белье постельное – на 8,3, топливо – на 8,2, одежда для детей школьного возраста – на 7,6, парфюмерно-косметические товары – на 7,3%.

Наибольшее снижение цен отмечено на персональные компьютеры – на 5,6%, медикаменты – на 4,7, медицинские товары – на 4,2, телерадиотовары – на 3,2%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги почтовой связи – на 15,8%, ветеринарные услуги – на 12,4, услуги беспроводной связи – на 11,9, услуги банков – на 6,2 %. Из бытовых услуг значительнее других подорожали ритуальные услуги – на 9,1%, услуги бань и душевых – на 4,6, услуги организатора проведения торжеств – на 4,5, ремонт, пошив одежды и обуви – на 3,2%.

Наибольшее снижение цен отмечено на услуги в сфере зарубежного туризма – на 4,1%.