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Общество

Совещание по организации подготовки и проведения мероприятий к 100-летнему юбилею Красной Армии прошло в Островском районе

31.01.2018 09:55|ПсковКомментариев: 0

Глава Островского района Дмитрий Быстров провел рабочее совещание, на котором обсуждались организационные вопросы, касающиеся подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея Красной Армии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, на совещании присутствовали заместители главы администрации Островского района, председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, представители городского поселения «Остров», ОМВД России по Островскому району, военного комиссариата, командования воинских частей Островского гарнизона.

Открывая совещание, руководитель муниципалитета подчеркнул важность проводимых мероприятий. «Островская земля издавна славится военными и патриотическими традициями, героическими примерами сопротивления врагу, ратными подвигами защитников Отечества. Не стоит забывать, что и рождение Красной Армии происходило у нас на Псковщине. Мы должны отнестись с большой ответственностью к организации праздничных мероприятий и провести их на достойном уровне», - сказал Дмитрий Быстров.

Докладывая по плану запланированных мероприятий, заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова рассказала о том, что основные массовые праздничные мероприятия пройдут 21 и 23 февраля.

На 21 февраля намечено традиционное шествие колонны, состоящей из участников и ветеранов войны и труда, представителей органов местного самоуправления, трудовых коллективов, молодёжных и патриотических организаций и объединений, военнослужащих Островского гарнизона и общественности, по центральным улицам Острова и возложение цветов и гирлянд к памятным знакам и братским захоронениям воинов-защитников и освободителей Острова.

После шествия на центральной площади Острова состоится митинг, посвящённый Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной Армии, возложение цветов и гирлянд к памятнику Герою Советского Союза, руководителю островского подполья во время гитлеровской оккупации, Клавдии Назаровой.

Цикл праздничных мероприятий 21 февраля продолжится концертной программой и показом образцов военной техники. Всем желающим будет предложено отведать солдатской каши.

23 февраля на городской площади имени Клавдии Назаровой для жителей и гостей Острова пройдёт концерт и показ современной военной техники. 

Дмитрий Быстров обратил внимание, что временные рамки и сама программа праздника должны соответствовать основной целевой аудитории, которая посетит праздничные мероприятия. «Если мы ориентируемся большей частью на подрастающее поколение, а именно им прежде всего будет интересен показ военной техники, надо учитывать погоду и условия комфортного пребывания детей на открытом воздухе в холодное время», - отметил глава района.

Также во время рабочего совещания обсуждались вопросы обеспечения общественной безопасности, регулирования движения транспорта в местах, где планируется проведения массовых праздничных мероприятий, участие в них военного оркестра и салютной группы.    

Пресс-портрет
Быстров Дмитрий Михайлович
Источник: Псковская Лента Новостей
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