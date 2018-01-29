Общество

К 2020 году Псковская таможня планирует автоматически регистрировать до 99% деклараций

К 2020 году Псковская таможня планирует автоматически регистрировать до 99% деклараций, автоматически выпускать - до 80%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-подхода перед итоговым совещанием руководящего состава ведомства журналистам сообщила начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова.

Светлана Степанова напомнила, что год назад ФТС России разработала программу развития до 2020 года, которой предусмотрена реформа таможенного администрирования, подразумевающая переход к полной автоматизации таможенного оформления. Реформа предполагает максимальное исключение человеческого фактора.

На таможенных постах активно применяются технологии авторегистрации и автовыпуска. В Псковской таможне в 2017 году количество автоматически зарегистрированных экспортных деклараций достигло 76%; импортных - 20%. Количество автоматически выпущенных экспортных деклараций составило 41%, импортных - 1.5%.

На всех таможенных постах проводился эксперимент по подаче транзитных деклараций в электронной форме. В декабре 2017 года подача транзитных деклараций в электронной форме достигла 98,9%.

«Кроме того, с 1 января мы работаем в новых правовых условиях. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза предполагает больше упрощений для бизнеса и ускорение совершения таможенных операций за счет более эффективной работы таможенных органов. Установлены более короткие сроки регистрации и выпуска деклараций. Если раньше для импортных деклараций был предусмотрен срок не позднее следующего дня, то сейчас - 4 часа. Регистрация деклараций в новом кодексе ограничена одним часом (в старом кодексе у инспектора была возможность регистрировать ее два часа)», - рассказала начальник таможни.