Общество

Явлинский: Криптовалюта была еще в СССР - это самогон, а те, кто его гнал - это майнеры

«Криптовалюта была еще в СССР - это самогон, а те, кто его гнал - это майнеры», - сообщил политический деятель, экономист, основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский на встрече с псковскими журналистами, состоявшейся в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 31 января.

«Я пытался разобраться с темой криптовалют и понял, что это та же пирамида. А во что она вырастет, я не знаю. Поэтому никому не советую в это влезать - только если есть лишние деньги», - отметил Явлинский.

По его мнению, криптовалюта была еще в СССР. «Это самогон. А те, кто его гнал - это майнеры. А главное - эту «криптовалюту» можно было обменять - подходишь к таксисту ночью, даешь самогон и меняешь на услугу, - пояснил Григорий Явлинский. - За бутылку можно было все, что хочешь делать».

Эквивалент валюте, который можно было обменять на что угодно, по его мнению, был всегда. «Просто у нас такая страна. Мы все делаем раньше всех, но не можем запустить в производство», - заключил Явлинский.