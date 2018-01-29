Общество

В Псковской области утвердили координаторов партпроектов «Единой России»

Координаторов партийных проектов в Псковской области утвердил политсовет регионального отделения «Единой России». Вопрос рассмотрен на заседании 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее на федеральном уровне была проведена оптимизация партпроектов, после чего их количество уменьшилось до 14. Часть из них преобразована путем объединения, еще несколько продолжают работу в неизменном виде.

Речь идет о партпроектах «Историческая память», «Единая страна – доступная среда» и «Народный контроль». Их региональные кураторы тоже будут прежними – вице-спикер областного Собрания Борис Полозов, депутаты Марина Борисенкова и Анатолий Тиханов, соответственно.

Ответственным за работу в рамках оптимизированного проекта «Городская среда» останется глава города Пскова Иван Цецерский. «Детский спорт», как и раньше, будет в ведении зампредседателя областного Собрания Юрия Сорокина. За «Здоровое будущее» в регионе продолжит отвечать депутат регионального парламента Игорь Дитрих.

Переформатированную «Крепкую семью» доверят заместителю главы Пскова, руководителю общественной организации «Родительский комитет Псковской области» Елене Полонской. Координатором партпроекта «Культура малой Родины» назначен вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко. Партпроектом «Новая школа» будет руководить депутат регионального парламента Владимир Яников.

Обновленные партийные проекты «Старшее поколение» и «Школа грамотного потребителя» возглавят депутат областного Собрания Наталья Мельникова и председатель Общественного совета при Государственном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. «Локомотивы роста» в регионе, как и прежде, будет курировать депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Координаторами новых для Псковской области партпроектов «Безопасные дороги» и «Российское село» определены руководитель регионального исполкома «Единой России» Игорь Сиротин и депутат облсобрания Андрей Козлов.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Виктор Остренко выразил благодарность тем, кто курировал работу партпроектов ранее, а сегодня не значится в представленном списке. «Процессы по укрупнению партийных проектов и концентрации направлений, вынуждают нас принимать такие решения», - сказал он.