Общество

«Земляки» оказывают адресную помощь в каждом районе Псковской области

Больше года фонд «Земляки» оказывает помощь и поддержку жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского, который основал этот фонд, за это время удалось сделать немало: от помощи отдельным людям до реализации крупных проектов. Среди последних – изготовление памятного креста, посвященного бессмертному подвигу бойцов легендарной 6-й роты, который в начале прошлого года был установлен в Аргунском ущелье. Этот мемориал всегда будет напоминать о псковских героях, отдавших свою жизнь за мир и спокойствие Отчизны. И отныне к нему будут приходить новые поколения, учиться у этих ребят, как надо любить свою Родину.

В Палкинском районе фонд помог с установкой шести спортивных площадок. Также из средств фонда была оказана помощь 18 семьям, которые пострадали от затопления домов и участков в результате ливневых дождей.

В Пскове «Земляки» помогли Российскому детскому фонду с приобретением новогодних подарков для малышей, а российскому союзу ветеранов – с изготовлением копий знамен для торжественных мероприятий. Кроме того, фонд поддержал региональное отделение Союза писателей России, которое в прошлом году отпраздновало свой 50-летний юбилей.

В Великих Луках благодаря фонду «Земляки» у маленькой Лилианы Пирожковой появилась надежда обрести слух. Сейчас девочка почти не слышит, но у нее есть шанс стать абсолютно здоровой. Медицинская помощь в зарубежной клинике стоит 5 миллионов рублей. К запланированному сроку в нынешнем феврале собрать необходимую сумму не успели, операцию перенесли на август 2018 года. Врачи уверены — девочке можно восстановить ушные раковины, а вместе с ними и слух. Но для этого необходима финансовая поддержка неравнодушных людей. 100 000 рублей было выделено на помощь маленькой Лилиане из средств фонда «Земляки», кроме того, Александр Козловский направил ряд писем руководителям предприятий с просьбой присоединиться к акции помощи. Сейчас сбор средств продолжается, и если до мая вся сумма будет собрана, то после операций девочка сможет слышать без специальных аппаратов. Узнать подробности и присоединиться к сбору можно на сайте фонда http://zemlyaki60.ru.

Без помощи не остаются не только дети, но и пожилые люди, которым требуются дорогостоящие лекарства или помощь в лечении. В этом им тоже помог фонд, как и двум семьям погорельцев, оказавшимся в результате пожара без крыши над головой.

Помогают «Земляки» и русской православной церкви, в том числе перед новым годом фонд выделил средства на приобретение подарков для маленьких жителей великолукского детского дома. В Красногородском районе направлены средства для ремонта храма святителя Николая в д.Синяя Никола, в Локнянском – для восстановления церкви Ахтырской иконы Божией Матери в д.Иваньково Михайловской волости.

Помощь в развитии образования, культуры и спорта – тоже одно из важных направлений деятельности фонда. Благодаря «Землякам» в великолукском театре детской песни «Летний дождь» были пошиты новые концертные костюмы, в великолукской школе № 3 появились три новых компьютера, в детском саде «Журавушка», расположенном в поселке Плаксино Великолукского района – новые игрушки, в великолукской межрайонной больнице – мебель. В Куньинском районе из фонда «Земляки» были выделены средства на приобретение новых костюмов для районного хора «Оптимист», оказана помощь детской театральной студии «Теремок» и районной детской школе искусств, в Локнянском – приобретена мебель для библиотеки, ноутбук отделу культуры для проведения межрайонных и районных мероприятий.

С поддержкой фонда была оборудована площадка для Чемпионата России по стрельбе из лука, проведена зимняя смена военно-патриотического лагеря «Вымпел-Шторм». В Кузнецовской школе Себежского района появилась новая мебель для первоклассников, за что директор учреждения Наталья Гаврилова выразила Александру Козловскому большую благодарность от лица педколлектива, учеников и работников школы. МАУ «Информационный центр «Себеж-Ресурс» была оказана помощь для организации проведения церемонии награждения одаренных детей «Движение к достижениям».

Особое внимание основатель фонда Александр Козловский уделяет социальной сфере. «Земляки» помогли реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями с косметическим ремонтом базы летнего отдыха в Невельском районе, в Центре социального обслуживания был организован праздничный стол для пожилых людей в День Победы, с помощью фонда подарки к своим юбилеям получили ветераны Усвятского района. С помощью фонда праздничное мероприятие к Дню Победы прошло в Усмынском доме-интернате для престарелых и инвалидов, который расположен в Куньинском районе. В Печорском районе по ходатайству Печорского совета ветеранов и педагогического коллектива вечерней школы оказана помощь в установке памятного креста и обустройства могилы известного всем печерянам учителя математики Владислава Алексеевича Никитина.

В Гдовском районе «Земляки» помогли многодетной матери из Черневской волости. Благодаря этому семья получила возможность собрать двух младших сыновей в школу. В Новосокольническом районе - сделаны качели для учеников воскресной школы при храме святителя Николая. В Печорском - установлен пандус для инвалида, в Локне матери помогли с приобретением сложных очков для девочки.

За прошедший год фонд «Земляки» уже получил известность в области. Сюда обращаются люди, потому что знают - здесь не просто выслушают, но обязательно постараются помочь. Конечно, решить все проблемы одномоментно невозможно, но в сложной жизненной ситуации важна любая помощь. Именно ее и оказывает фонд.

«В нашей области ни один человек не должен себя чувствовать одиноким и никому не нужным, каждый должен знать, что он часть одного народа, одной земли, что он не один в этой жизни, - подчеркивает Александр Козловский. - Обратиться за помощью, равно как и внести свой вклад в фонд может любой, все контакты можно найти на сайте фонда».