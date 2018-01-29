Общество

Вице-губернатор Перников переходит на работу в ПАО «Российские железные дороги»

Новым местом работы вице-губернатора Сергея Перникова станет ПАО «РЖД».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей со ссылкой на собственные источники, экс-заместитель губернатора Псковской области 1 февраля возглавит управление по координации международных проектов ПАО «РЖД» за рубежом.

Ранее ПЛН сообщала о том, что Сергей Перников покинет администрацию Псковской области, в которой работал с 2009 года.

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Напомним, Сергей Перников родился в 1968 году в Ленинграде.

В 1994 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) по специальности «юриспруденция».

В 2007 году окончил экономический факультет СПГУ по специальности «экономика и управление предприятием».

В 1986-1989 году проходил службу в пограничных войсках Военно-морского флота. Работал юрисконсультом на заводе «Русский Дизель», заместителем начальника юридического управления «Банка «Санкт-Петербург», советником по правовым вопросам в Банке «Кредит-Петербург» и «Лэнд Банк».

С 1995 года - адвокат; а с 1997 года - заведующий юридической консультации №26 г. Санкт-Петербурга, специализирующейся на вопросах инвестиционной, внешнеэкономической и банковской деятельности.

С 1999 по 2008 год являлся членом Совета директоров «Промышленной группы «Содружество «Северо-Запад», курировавшим вопросы деятельности ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. ООО «Топливные системы», ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», ООО «Свинокомплекс «Восточный» .

2 марта 2009 года губернатором Псковской области Андреем Турчаком Сергей Перников назначен и.о. первого заместителя губернатора.

С июля 2013 года - заместитель губернатора Псковской области.