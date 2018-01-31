Общество

Акция в поддержку российских олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА состоится в Пскове 3 февраля

3 февраля на площади Ленина в Пскове пройдет акция #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА в поддержку членов Национальной сборной России, которые отправятся на XXXIII зимние Олимпийские игры в городе Пхенчхане (Республика Корея). Акция инициирована Федеральным проектом «Трезвая Россия» по Псковской области с привлечением спортивной общественности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, с 10.00 до 15.00 будет проходить сбор подписей псковичей под открытым письмом в адрес Олимпийского комитета России со словами поддержки российских спортсменов. Вторая площадка по сбору подписей будет организована в Ледовом дворце с 14.00 до 17.00.

В 13.00 состоится митинг, на котором выступят призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, проживающие в Псковской области. Как сообщил координатор движения «Трезвая Россия» в Псковской области Дмитрий Яковлев, затем участники митинга оправятся в «Ледовый дворец» на матч команды «Легенды хоккея» со сборной Псковской области.

Напомним, приезд в Псков прославленных советских и российских хоккеистов - олимпийских чемпионов, многократных чемпионов мира, чьи имена навсегда вписаны в историю отечественного спорта, стал доброй традицией. Сбор подписей в поддержку их преемников продолжится в Ледовом дворце.

«Акция #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА – это наш гражданский ответ несправедливому и политизированному решению Международного Олимпийского комитета в отношении нашей сборной. К Олимпийским играм не допустили «чистых», не уличенных в допинге, лидеров российской сборной по зимним видам спорта. Игры без лидеров теряют всякий смысл, разрушают саму идею олимпийского движения», - подчеркнул Дмитрий Яковлев и призвал псковичей не оставаться равнодушными и поставить подписи в поддержку нашей сборной.

Напомним, XXXIII зимние Олимпийские игры в городе Пхенчхане (Республика Корея) пройдут с 9 по 25 февраля текущего года. Исполком Международного Олимпийского комитета объявил о допуске российской сборной к играм в составе 169 спортсменов, что в три раза меньше поданной заявки. Ряд лидеров команды в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду. При этом наши спортсмены поедут на главные старты планеты в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России». При этом наши спортсмены будут лишены возможности выступать под флагом нашей страны, в случае победы гимн России не прозвучит.