Общество

В январе комиссия по пересмотру кадастровой стоимости при псковском Росреестре приняла 100% решений в пользу землевладельцев

В январе 2018 года комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области провела одно заседание, в ходе которого рассмотрела 37 заявлений о снижении стоимости 197 земельных участков, 163 из которых отнесены к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования- для дачного строительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате изучения представленных заявлений и отчетов об оценке комиссией были приняты решения о снижении ранее установленной суммарной кадастровой стоимости всех земельных участков с 319 млн. рублей до рыночной в размере 100 млн. рублей. Общая сумма уменьшения составила 219 млн. рублей.

В региональном Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России. Вся необходимая информация о порядке обращения в комиссию и результатах оспаривания кадастровой стоимости в Псковской области размещена на портале Росреестра в региональном блоке рубрики «Кадастровая оценка».