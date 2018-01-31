Общество

В областной закон о мерах соцподдержки в лекарственном обеспечении граждан предлагается внести изменения

Закон «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области» приведут в соответствие с федеральным законодательством. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, законопроект, подготовленный Госкомитетом по здравоохранению и фармации, поступил в региональный парламент.

Предлагаемые поправки касаются бесплатного обеспечения лекарственными средствами при лечении в стационарных условиях в государственных учреждениях здравоохранения области. В действующей редакции закона такое лекарственное обеспечение граждан отнесено к мерам социальной поддержки.

Однако в федеральном законодательстве прописано, что при оказании медпомощи в лечебных учреждениях с постоянными койками для больных лекарства, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не подлежат оплате за счёт личных средств граждан.

В связи с этим предоставление бесплатных лекарственных препаратов при стационарном лечении граждан не является мерой социальной поддержки, и, как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, соответствующий абзац регионального закона предлагается признать утратившим силу.